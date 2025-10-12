أعلن المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني أنه لم يُعثر على أي دليل على وجود «تدخل خارجي» يرتبط بمقتل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.وقال علي شمخاني في تصريح اليوم (الأحد): «حتى اللحظة الأخيرة، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة وبناء على لجان التحقيق أنه لم يحدث أي شيء خلال رحلة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي».ولفت إلى أنه بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل ازدادت الأسئلة حول ما إذا كان اغتيال رئیسي مرتبطاً بإسرائيل.وأضاف شمخاني أنه «بناء على القدرات الفنية للمحققين، لم يتم العثور على أي دليل على تدخل خارجي في مقتل رئیسي، ولكن من الممكن أن تكون هذه الأحداث خارج نطاق قدراتنا الفنية».وكان التحقيق الإيراني النهائي في حادثة تحطم المروحية الذي أودى بالرئيس إبراهيم رئيسي في شهر مايو 2024، صدر في الأول من سبتمبر 2024، وعزا سبب الحادثة إلى «سوء الأحوال الجوية».يذكر أن مروحية الرئيس الإيراني الراحل سقطت على سفح جبل يلفه الضباب في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرقي إيران، ما أسفر عن مقتل الرئيس و7 أشخاص آخرين.وأفادت هيئة البث الإيرانية الرسمية (ايريب)، نقلاً عن الهيئة الخاصة التي تحقق في أبعاد الحادثة وأسبابها، بأن السبب الرئيسي لتحطم المروحية كان «الظروف المناخية والجوية المعقدة في المنطقة في الربيع».وأضاف التقرير أن الظهور المفاجئ لكتلة كثيفة من الضباب المتصاعد تسبب في اصطدام المروحية بالجبل.