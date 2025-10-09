كشفت مصادر حقوقية يمنية، وفاة أحد الموظفين في إحدى الوكالات الأممية في صنعاء جراء إصابته بذبحة صدرية نتيجة الخوف إثر الحملات الحوثية المستمرة ضد موظفي المنظمات الأممية.

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الموظف في قسم تقنية المعلومات (IT) لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء عبدالله الأكحلي توفي إثر ذبحة صدرية، بسبب حالة من الخوف والقلق الشديدين من احتمال اختطافه من قبل الحوثي، موضحة أن الحوثي يواصل شن حملة مداهمات واقتحامات لمنازل الموظفين اليمنيين العاملين في المجال الإنساني والوكالات الأممية والمنظمات الدولية.

قلق من الاعتقالات

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان: نشعر بقلق بالغ لاستمرار حملة الاعتقالات والمداهمات من قبل جماعة الحوثي وتصعيدها الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني، معتبرة ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، خصوصا اليمنيين منهم، بات نهجا يعكس استخفاف جماعة الحوثي بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها لفرض وصايتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي.

ونددت الشبكة باستمرار الصمت الأممي الذي قالت إنه يشكل غطاء للجرائم الحوثية، ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها، مطالبة الأمم المتحدة ووكالاتها بالتحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم ترك أي موظف، خصوصاً اليمنيين، في مناطق سيطرة الحوثي التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية.

الإفراج الفوري وغير المشروط

وحمّلت الشبكة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري غير المشروط عن كامل المختطفين.

وكانت الأمم المتحدة أكدت اختطاف أكثر من 9 موظفين في عدد من وكالاتها في صنعاء من قبل جماعة الحوثي، بينهم ابنة نجل الرئيس اليمني السابق قحطان الشعبي وزوجها.