التحديات القادمة

وقف نهائي للحرب في غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم (الخميس)، أنه سيصوت لصالح صفقة الرهائن، معتبراً إسرائيل تريد توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة.ووصف ساعر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ«صديق عظيم لإسرائيل، وقائد استثنائي في قدرته على اغتنام وصنع الفرص التاريخية»، مضيفاً: «الشعب الإسرائيلي يدين له بالكثير».واعتبر أن تحديات إسرائيل لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن بلاده لم تتخلَّ عن أي من أهداف الحرب التي حددها المجلس الوزاري الأمني المصغر، معرباً عن أمله بأن تفتح آفاقاً دبلوماسية جديدة لإسرائيل في المستقبل القريب.وأشار إلى أنه ينوي العمل في المستقبل القريب لفتح آفاق جديدة في الساحة الدولية.ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر سياسي قوله: «الجيش سيستكمل المرحلة الأولى من الانسحاب الجزئي خلال الـ24 ساعة الأولى من تنفيذ الاتفاق»، موضحاً أن الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي سيكون قبل تحرير المخطوفين الأحياء.وأضاف: «بعد الانسحاب الجزئي ستنشر الولايات المتحدة الأمريكية بياناً تؤكد فيه استكمال الإجراءات»، موضحاً أن المخطوفين الأحياء سيعودون خلال 72 ساعة من استكمال المرحلة الأولى من الانسحاب.ولفت إلى أن إسرائيل لا تملك معلومات واضحة عن موعد إعادة المخطوفين ويحتمل بدؤها قبل (الأحد).ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر قوله إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيصل إلى إسرائيل مساء اليوم (الخميس)، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصلحة السجون لم تتسلم قائمة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.بالمقابل، أوضحت حركة حماس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة دولية نص على وقف نهائي للحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا البند يشكل الأساس في التفاهمات الأخيرة.وأكد القيادي في الحركة أسامة حمدان، أن الوسطاء قدموا ضمانات واضحة بعدم خرق إسرائيل للاتفاق، مبيناً أن إعلان سريان وقف إطلاق النار تُرك للولايات المتحدة باعتبارها الطرف الراعي للمفاوضات.وأشار حمدان إلى أن حماس تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ عامين، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.