وصلت اليوم قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية وحليب مخصص للأطفال، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأطفال والأسر التي تعاني من الآثار الحادة للمجاعة المتفشية في القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة القافلة تمهيداً لبدء عملية التوزيع الفوري على الأسر المستفيدة في مختلف المناطق، في وقتٍ تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بسبب ازدياد موجات النزوح من شمال القطاع إلى محافظتي الوسطى والجنوب.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بهم.