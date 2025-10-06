أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية، اليوم (الإثنين)، النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات. وأفادت اللجنة بفوز 30 مرشحاً في مدينة حلب وريفها، و10 مرشحين عن محافظة دمشق، و12 مرشحاً عن محافظة ريف دمشق، وحصل 12 شخصاً في محافظة إدلب وريفها على عضوية مجلس الشعب. وفاز 12 مرشحاً عن دوائر مدينة حمص وريفها، و12 مرشحاً بعضوية المجلس في محافظة حماة وريفها، إضافة إلى فوز 12 عن محافظتيْ اللاذقية وطرطوس. وفاز 6 مرشحين عن محافظة درعا وريفها، في حين حصل 3 مرشحين على عضوية المجلس في محافظة القنيطرة، و10 مرشحين عن محافظة دير الزور وريفها. وجرى تحديد أماكن الاقتراع في أغلب المحافظات، عدا الرقة والحسكة والسويداء، التي قررت اللجنة في نهاية أغسطس الماضي، إرجاء العملية الانتخابية فيها إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.تعقد اللجنة العليا للانتخابات السورية اجتماعاً، غداً (الثلاثاء)، لوضع آلية لإجراء الانتخابات في 12 دائرة متبقية، لافتة إلى أن التنسيق مستمر مع ممثلي المجتمع المحلي لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، لـ«الإخبارية» السورية، اليوم (الإثنين)، أن هناك ضغوطاً من أهالي المناطق التي لم تجرِ فيها العملية الانتخابية. وأفاد بأن اللجنة لم تتلق استجابة من بعض الجهات خارج سيطرة الدولة السورية. وأوضح أن الرئيس أحمد الشرع سيركز على تعيين التكنوقراط والكفاءات بمجلس الشعب وتصويب الثغرات، في إشارة منه إلى الثلث الذي سيعينه رئيس الدولة وفق الإعلان الدستوري. وتحدث الأحمد عن خطة لملء الفراغ، مشدداً على رغبة الدولة في أن تحتوي الجلسة الأولى للبرلمان الجديد جميع مكونات الشعب السوري.وانتهت عملية اختيار أول برلمان في سورية، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، أمس (الأحد). وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا نوار نجمة أن «عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية».وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء، على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهراً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.ومن المقرر أن يتم تشكيل البرلمان القادم على آلية حدّدها الإعلان الدستوري وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.وتأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمالاً) والحسكة (شمال شرق) بسبب «التحديات الأمنية»، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات في وقت سابق.