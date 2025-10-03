توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حركة حماس بأنها «ستواجه الجحيم كما لم يره أحد إذا رفضت صفقة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. وأمهل ترمب في تصريحات، اليوم (الجمعة)، الحركة الفلسطينية للرد على الصفقة المطروحة بحلول الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت واشنطن. وأكد أنه سيمنح حماس فرصة أخيرة للمغادرة وقبول خطة السلام، لافتاً إلى أن الصفقة المطروحة ستنقذ أرواح عناصر حماس المتبقين.وشدد الرئيس الأمريكي على أن المتبقين من عناصر حماس محاصرون وسيتم مطاردتهم إذا لم يستسلموا، معتبراً أن الحركة شكلت تهديداً في الشرق الأوسط لسنوات طويلة.وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن خطة من 20 بندًا لإنهاء الحرب والانتقال نحو السلام. تضمنت الخطة الجديدة تشكيل «مجلس سلام دولي» يتولى الرئيس دونالد ترمب رئاسته.ووفق الخطة، سيشرف ترمب على الإطار والتمويل الخاص بإعادة إعمار غزة حتى تهيئة الظروف التي تمكّن السلطة الفلسطينية من تولي الحكم في القطاع.في غضون ذلك، أظهر استطلاع رأي جديد في الولايات المتحدة تحولًا ملحوظًا في مواقف الناخبين تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وكشف عن تراجع دعم إسرائيل إلى أدنى مستوى منذ سنوات، بالتزامن مع ارتفاع ملموس في التعاطف مع الفلسطينيين، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.وكشف الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وجامعة سيينا، أن نحو34% من المشاركين يميل تعاطفهم «أكثر» إلى جانب إسرائيل، مقارنة بـ 47% في ديسمبر 2023.في المقابل، أعرب 35% عن تعاطفهم أكثر مع الفلسطينيين، بينما لم تتجاوز النسبة 20% في استطلاع العام الماضي. وأفاد 19% من المشاركين بتعاطفهم مع الجانبين «بالتساوي»، وقال 12% إنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.ويجيء هذا التحول في المزاج الشعبي الأمريكي وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي خلّفت آلاف القتلى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية لقطاع غزة.