من المسؤول عن إغلاق الحكومة الأمريكية ؟

كشف استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة واشنطن بوست أن غالبية الأمريكيين يحمّلون الرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري في الكونغرس المسؤولية الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، وسط تصاعد التوترات السياسية حول دعم التأمين الصحي.

أظهر الاستطلاع أن 47% من المشاركين يلومون ترمب والجمهوريين على الإغلاق الجزئي، بينما 30% يحمّلون الديمقراطيين المسؤولية، و23% غير متأكدين من السبب. وترجع أسباب لوم الجمهوريين إلى رفضهم التنازل وامتلاكهم للسلطة التنفيذية والتشريعية حالياً.

وقالت امرأة من مونتانا: «الجمهوريون يسيطرون على جميع فروع الحكومة، ومع ذلك يلومون الديمقراطيين، وهذا غير منطقي».

أفاد نحو 66% من المشاركين بأنهم قلقون من تأثير الإغلاق على الخدمات الحكومية، بينهم 25% قلقون بشدة، و41% قلقون إلى حد ما.

وعبر 82% من الديمقراطيين و70% من المستقلين عن قلقهم، مقارنة بأقل من نصف الجمهوريين.

دعم 71% من الأمريكيين تمديد الدعم الفيدرالي لتأمين الرعاية الصحية المرتبط بقانون «الرعاية الصحية بأسعار معقولة»، مع تأييد قوي من الديمقراطيين (95%) والمستقلين (80%)، مقابل 38% فقط من الجمهوريين.ويرى 47% من المشاركين أن الديمقراطيين يجب أن يصروا على تمديد الدعم حتى لو استمر الإغلاق، في مقابل 21% من الجمهوريين الذين يطالبون بإنهاء الدعم رغم الإغلاق المستمر.تأتي هذه النتائج في ظل تصاعد حدة الخلافات السياسية التي تذكر بإغلاقات سابقة شهدتها واشنطن، حيث عادة ما يتحمل الحزب الحاكم اللوم الأكبر من الجمهور.أُجري الاستطلاع عبر الرسائل النصية في 1 أكتوبر 2025، وشمل عينة تمثيلية من 1010 بالغين أمريكيين، مع هامش خطأ ±3.5%.