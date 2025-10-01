اعتقلت السلطات الألمانية اليوم (الأربعاء) 3 أجانب في برلين يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس، مؤكدة في بيان أن المعتقلين مشتبه بهم في التحضير لأعمال عنف خطيرة.

وقالت السلطات الألمانية إن الرجال الثلاثة الموقوفين يشتبه في توريدهم أسلحة نارية وذخائر إلى حركة حماس، من أجل استخدامها في اغتيالات تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.

وكانت دراسة مدعومة من مكتب مكافحة التمييز التابع للحكومة الألمانية الاتحادية، قد قالت أمس إن اليهود في البلاد يعانون من تبعات هجوم السابع من أكتوبر2023، وإنهم غالباً ما يشعرون بأنهم تُركوا وحدهم أو باتوا يواجهون الرفض، حد زعم الدراسة.

وعلقت ألمانيا بشكل جزئي تصدير وبيع الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب الدامية في قطاع غزة، فيما دعت إلى ضرورة إخراج حماس من أي حل مستقبلي في غزة، بعد انتهاء الحرب.