كاراكاس وواشنطن.. «على صفيح ساخن»!

بعد تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا خلال الأسابيع الأخيرة، عقب تعزيز واشنطن وجودها العسكري قرب السواحل الفنزويلية، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ تحسبا لأي تهديد أمريكي محتمل، في وقت تشير المعارضة المدعومة من واشنطن إلى خطط للإطاحة بمادورو خلال «أول 100 ساعة» في حال تدخل أمريكي.

ولم تعد الأزمة بين كاراكاس وواشنطن مجرد خلاف حول مكافحة المخدرات، بل تحولت إلى جبهة مواجهة جديدة بين المعسكرين الغربي (بقيادة أمريكا) والشرقي (بقيادة روسيا والصين).

ويرى خبراء أن واشنطن قد تكتفي بضربات محدودة للضغط، لتجنب تصعيد عسكري مباشر قد يفتح المجال لتدخل روسي وصيني في المنطقة.

ويأتي التحشيد الأمريكي في الكاريبي ضمن خطط معلنة لمواجهة مهربي المخدرات، لكن حكومة مادورو رأت فيها محاولة للضغط عليها.

وشهدت الأسابيع الماضية قيام الولايات المتحدة بتدمير ثلاثة زوارق على الأقل في منطقة الكاريبي، بتهمة تهريب المخدرات، فيما سعى مادورو إلى فتح صفحة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ بعث له رسالة دعا فيها إلى بدء محادثات مباشرة.