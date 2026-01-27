في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، أثار استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفاً وقد غطيت الكاميرا بشريط لاصق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.



وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً لنتنياهو هو يستخدم هاتفاً جوالاً (الإثنين) داخل الكنيست وقد غطيت الكاميرا بأشرطة لاصقة، مما دفع إلى طرح تساؤلات حول سبب هذا الإجراء، عازية ذلك إلى خوفه من التجسس وتسجيل المكالمات.



ووفقاً لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن نتنياهو في مناسبات عدة لا يحمل هاتفاً محمولاً بشكل دائم، بينما يمتلك مساعدوه هواتف متعددة يتم استبدالها بانتظام.



وأشارت إلى أن جميع الموظفين والزوار للمنشآت الصناعية العسكرية أو الأمنية الحساسة يُطلب منهم عند بوابات الدخول وضع شريط لاصق على الكاميرات لضمان عدم استخدامها خلال الزيارة، مبينة أن وضع الملصقات لا يتعلق بالخوف من استخدام كاميرات الهاتف للتصوير في مناطق محظورة، بل يهدف إلى الحماية من احتمالية اختراق الهاتف وتشغيل الكاميرات عن بعد دون علم صاحبه.