فصل متعمد للخدمة

السوق في حالة شلل

تجاهل تحذيرات المسؤولين

حظر الإنترنت في الشمال

لليوم الثاني على التوالي، قطعت سلطات طالبان شبكة الألياف البصرية، موقفة خدمة الاتصالات والإنترنت في أفغانستان، اليوم(الثلاثاء). وبدأت سلطات طالبان قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض الولايات في وقت سابق من الشهر الجاري لمنع ما وصفته بـ «الرذيلة».وضعفت ليل الإثنين الثلاثاء، إشارة الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت تدريجيا حتى أصبحت نسبة «الاتصال الوطني الإجمالي أقل من 1 % (من المستويات الطبيعية)، ما يجعل الأمر انقطاعا شاملا»، بحسب ما أعلنت منظمة «نتبلوكس» لرصد الإنترنت والأمن السيبراني. وقالت «نتبلوكس» إن «قطعا شاملا لخدمة الاتصالات بدأ على مستوى البلاد»، مشيرة إلى أن الواقعة «تتوافق مع فصل متعمّد للخدمة».يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقطع فيها الاتصالات منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021 وفرضها قوانين مشددة.صاحب أحد المتاجر في كابول يدعيى نجيب الله، قال: نحن مثل المصابين بالعمى من دون هواتف وإنترنت، مضيفا: أعمالنا تعتمد على الهاتف. يتم توصيل الطلبات عبر الهاتف. الأمر أشبه بعطلة، الجميع في منازلهم. السوق في حالة شلل.وأعلن مصدر حكومي أن الانقطاع سيستمر حتى إشعار آخر، مؤكدا أن الخدمة سيتم قطعها، سيحدث ذلك تدريجا الليلة، هناك ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف عمود اتصالات سيتم قطع خدمتها. ولفت إلى أنه ليست هناك أي وسيلة أو نظام آخر للاتصال، سيتأثر القطاع المصرفي والجمارك وكل شيء في أنحاء البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن شبكات الهاتف المحمول متوقفة بمعظمها.وكشفت تقارير أن زعيم طالبان تجاهل تحذيرات بعض المسؤولين في وقت سابق من هذا الشهر بشأن التداعيات الاقتصادية لقطع الإنترنت وأمر السلطات بالمضي قدما في حظر على مستوى البلاد.وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن العمليات تأثرت بشدة، وقد عادت إلى الاتصالات اللاسلكية ووصلات الأقمار الاصطناعية المحدودة.وغالبا ما يتم تمرير خدمات الهاتف عبر الإنترنت، باستخدام خطوط الألياف نفسها، خصوصا في البلدان التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للاتصالات.وكانت اتصالات الإنترنت بطيئة جدا أو متقطعة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.وفي 16 سبتمبر أعلن المتحدث باسم ولاية بلخ في شمال البلاد عطا الله زيد، حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية بالكامل وفصل الشبكة بأمر من القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: اتُخذ هذا الإجراء لمكافحة الرذيلة، وسيتم توفير خيارات بديلة في كل أنحاء البلاد لتلبية حاجات الاتصال. وأعلن فرض القيود نفسها في ولايتي بدخشان وتخار الشماليتين، وقندهار وهلمند وننغرهار وأوروزغان في الجنوب.