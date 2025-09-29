زيلينسكي
زيلينسكي
تابعوا عكاظ على
Google News Account
فيما وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن التجنيد الإجباري للمواطنين الروس لخريف 2025، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الإثنين)، أن روسيا لن ترسم حدوداً جديدة داخل بلاده.

وأوضح زيلينسكي أن توغل الطائرات المسيّرة الروسية في بولندا يشكّل اختباراً لكل من وارسو وحلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أن موسكو تختبر حدود قدرتها على التحمّل.

بناء درع دفاعي أوكراني

وأعلن الرئيس الأوكراني رغبة بلاده في بناء درع دفاعي جوي مشترك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين للحماية من التهديدات الروسية، مبيّناً أن أوكرانيا تقترح على بولندا وحلفائها بناء ما سمّاه بـ«درع مشترك» لمواجهة التهديدات الجوية الروسية.

وقال زيلينسكي: «هذا الأمر ممكن، أوكرانيا قادرة على التصدّي لجميع أنواع الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، وإذا عملنا معاً في المنطقة، فسنمتلك ما يكفي من الأسلحة والقدرة الإنتاجية».

موقف الرئيس الأمريكي

ولفت إلى أن موقف الرئيس الأمريكي تجاه أوكرانيا والأمن في أوروبا تغيّر، مشيراً إلى أن موقف ترمب من وجهة نظره متوازن حقّاً ويدعم موقف أوكرانيا، لكنه بلا شك يريد الاستمرار وسيطاً بيننا وبين روسيا من أجل إنهاء هذه الحرب.

تجنيد إجباري للروس

من جهة أخرى، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن التجنيد الإجباري للمواطنين الروس لخريف 2025، وذلك وفقاً للوثيقة التي نُشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وجاء في نص الوثيقة: «يُخضع للتجنيد الإجباري في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2025 المواطنون الروس الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والذين ليسوا في الاحتياط، بتعداد 135 ألف شخص».

زعزعة استقرار روسيا

وكان مجلس الأمن الروسي قد اتّهم جهات خارجية ومنظمات المعارضة الليبرالية والقومية في البلاد بنشر مواد استفزازية هدفها زعزعة الاستقرار، وتضليل الرأي العام الروسي وتشويه نهج الحكومة، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق اليوم، إن دول الغرب تعرّض الفضاء الإعلامي العالمي لخطر التفتّت في محاولتها استئصال أي مظهر من مظاهر الرأي الآخر.
أخبار ذات صلة
 
قُبيل لقاء ترمب ونتنياهو.. البيت الأبيض: قريبون جداً من «صفقة غزة»
قُبيل لقاء ترمب ونتنياهو.. البيت الأبيض: قريبون جداً من «صفقة غزة»
الصدر يحذّر من انتشار السلاح بين الجماعات والعشائر
الصدر يحذّر من انتشار السلاح بين الجماعات والعشائر