لم يستبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي احتمال انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات الأوكرانية الروسية في المستقبل، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن.وقال إنه شارك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رؤية محددة حول ما يمكن القيام به للرد على التحركات الروسية، مؤكداً أن كييف سترد بقوة إذا حاولت موسكو التسبب بانقطاع الكهرباء في أوكرانيا.وأعلن زيلينسكي أن وفداً حكومياً أوكرانياً سيزور الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر أو أكتوبر لإجراء محادثات تتعلق بالاقتصاد والتعاون العسكري.وأفصح أن أوكرانيا تسلّمت بالفعل منظومة دفاع جوي من طراز «باتريوت» من إسرائيل، وجرى نشرها ميدانياً، لافتاً إلى أن بلاده ستتسلم منظومتين إضافيتين من الطراز نفسه خلال فصل الخريف.وأفاد الرئيس الأوكراني بأن كييف وواشنطن بدأتا مناقشات أولية بشأن اتفاقية تجارة حرة ثنائية من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين. ولفت إلى أن أوكرانيا ستعرض على سلوفاكيا خلال اجتماع حكومي في أكتوبر مسارات بديلة لاستيراد الطاقة، بما يساهم في تعزيز أمن الإمدادات.وذكر أن القوات الأوكرانية اعترضت 92 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو بولندا وأسقطتها جميعاً، في إشارة إلى استمرار المخاطر القادمة من روسيا وحلفائها.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 قرى جديدة بمنطقة شرق أوكرانيا، ضمن تقدمها العسكري المستمر منذ مطلع العام الحالي. وذكرت الوزارة في بيان عبر تطبيق «تليغرام» أن القرى التي تمت السيطرة عليها هي ديريلوف ومايسكي بمنطقة دونيتسك، بالإضافة إلى ستيبوفي بمنطقة دنيبروبتروفسك.وبحسب المعطيات الروسية، فقد استولت القوات منذ بداية عام 2025 على ما يقارب 0.8% من أراضي أوكرانيا.وأكدت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في منطقة خيرسون (جنوب شرق البلاد) إلى جانب أضرار طالت خطوط السكك الحديدية في أوديسا.وفي المقابل، أفادت موسكو بأن مُسيرة أوكرانية استهدفت محطة لضخ النفط في جمهورية تشوفاشيا الواقعة على ضفاف نهر فولغا شرق العاصمة موسكو، مما أدى إلى توقفها عن العمل مؤقتاً.وأوضح حاكم منطقة تشوفاشيا أوليغ نيكولايف أن الهجوم وقع قرب قرية كونار على بعد نحو 1200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، لافتا إلى أنه لم تُسجّل إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار طفيفة.