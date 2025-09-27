أشادتْ رابطة العالم الإسلامي -بترحيبٍ كبيرٍ- بإطلاق المملكة العربية السعودية وشركائها بلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة «التحالفَ الطارئَ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية».

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن ثقته وتطلُّعه أن يحققَ هذا التحالفُ أهدافَه، صَوْنًا لمسار السّلام وتنفيذ حل الدلتين، وفق الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.

وقال: «إنّ التكامُل الرائع في مبادرات هذا المسار السياسي الاستثنائيّ في تاريخ القضية الفلسطينية، أثبت قوّة الدبلوماسية وفعاليتها، وبهذا أحبطت المملكةُ العربية السعودية، وفي وقتٍ حرِجٍ، سعيَ حكومة الاحتلال إلى تحويل الأحداث إلى فرصةٍ لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية المتطرفة، وجعلتْ منها فرصةً تاريخيةً نادرةً؛ لقطع الطريق على العنف الذي تُمارسه قُوّاتُها أو تتذرع به لتبرير إجرامها، وفتح الأبواب مجدَّداً لحلّ الدولتين وتحقيق السلام الشامل الدائم الذي ينشُده الجميع».

وسأل اللهَ تعالى أن يُوفِّقَ جهودَ المملكة العربية السعودية، وشركائها كافة من الدول الشقيقة والصديقة، وأن يُكلِّلَ بالنجاح العاجل مساعيها الدؤوبة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه المشروعة.