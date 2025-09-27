أكدت مصر مواصلة اتصالاتها الإقليمية والدولية للتأكيد على ضرورة احترام وحدة سورية وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي خلال لقاء جمعه مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين في سورية أسعد الشيباني، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

موقف مصر ثابت من وحدة سورية

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، أكد عبدالعاطي خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

كما شدّد وزير الخارجية المصري على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ترى في استعادة سورية لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي.

كما جدد الوزير بدر عبدالعاطي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.