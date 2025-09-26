اشتعلت المواجهات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في جبهتي العيارة وأم صميمة غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وشنت قوات الجيش، اليوم (الجمعة)، هجوماً جديداً، وألحقت خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع.وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش تمكنت من استعادة مناطق الخوي وأم صميمة والعيارة غرب الأبيض. ولفتت المصادر إلى أن جبهات القتال الأخرى في إقليم كردفان شهدت حالة من الهدوء الحذر.من جانبها، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن قوات الدعم السريع حولت مبنى الجمارك في مدينة النهود إلى معتقل غير رسمي، تمارس فيه حملات احتجاز واسعة. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى إدانة هذه الانتهاكات والتحرك العاجل لوقفها وفتح تحقيقات مستقلة بشأنها.يذكر أن قوات الدعم السريع كثفت خلال الفترة الأخيرة هجماتها في دارفور وكردفان، بعدما أخرجت قوات الجيش مقاتليها من مدن حيوية في وسط السودان بينها الخرطوم في النصف الأول من العام الحالي. وتقدمت قوات الدعم ميدانيا في بعض مدن شمال وجنوب كردفان، وعززت سيطرتها في دارفور.وحاولت قوات الدعم السريع استئناف الحصار الذي كسرته قوات الجيش على مدينة الأبيض، بداية العام الحالي، بعدما استمر منذ بداية الحرب عام 2023.يذكر إنه في شهر يوليو الماضي، شهدت مدينة بارا في شمال كردفان إحدى أعنف هجمات قوات الدعم السريع، وقتل مئات المدنيين في سلسلة اعتداءات على قرى متجاورة، لكن قوات الجيش تمكنت الأسبوع الماضي، من السيطرة على بارا ما حال دون إمساك الدعم السريع بالطريق الرابط بين الخرطوم ودارفور عبر كردفان.وتضم ولايات كردفان التي تغطي مساحة واسعة من جنوب السودان حقول نفط وأراضي زراعية وطرقا لتهريب الوقود.