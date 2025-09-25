لقاؤنا بقادة الشرق الأوسط رائع

رفع العقوبات عن سورية

على بوتين وقف الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن لديه حوارا مهما وفعالا مع السعودية بشأن غزة، مؤكداً أن الجميع يريد إنهاء الحرب في غزة ويجري العمل من أجل ذلك.وقال ترمب خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض اليوم: العديد من الأمور تقررت خلال اجتماعي مع قادة المنطقة، وسألتقي مع الجانب الإسرائيلي لبحث الأمر وما يمكن التوصل إليه بشأن غزة، مضيفاً: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من التوصل لصفقة.ولفت إلى أن لقاءه مع قادة السعودية وقطر والإمارات والأردن كان رائعا، إذ بين أنه جرى بحث أمور حاسمة، مشيراً إلى أنه يريد إطلاق جميع الرهائن المحتجزين في غزة دفعة واحدة وليس على دفعات. وشدد ترمب بالقول: سيكون علي إقناع الجانب الإسرائيلي بالمضي قدما لإطلاق سراح الرهائن والجميع يريد أن يرى نهاية لحرب غزة.وفيما يتعلق بسورية، قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون لديه اليوم إعلان مهم بشأن سورية، لكنه لم يفصح عن طبيعة هذا الإعلان، موضحاً أنه منح دمشق فرصة للتنفس بناء على طلب السعودية وتركيا وقطر برفع العقوبات.وحول أهمية لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال ترمب: سنناقش مع الجانب التركي منظومة باتريوت والمقاتلات إف-35 وإف-16، لافتاً إلى أن تركيا تريد شراء طائرات إف-16 وإف-35، وستجري مناقشة ذلك مع الرئيس أردوغان.وقال ترمب إنه يسعى لإقناع أردوغان بالتوقف عن شراء النفط الروسي. وفيما يخص جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، خاطب الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالقول: على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا التي خلفت آلاف القتلى، مشيراً إلى أن دول الناتو كانت مخيبة للآمال بشأن التوقف عن شراء النفط الروسي.