أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) استعداده لترك منصبه بعد انتهاء الحرب مع روسيا، موضحاً أنه تقدم بطلب وحيد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) يجبر الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

دعم ترمب

ونقل موقع «إكسيوس» عن الرئيس الأوكراني قوله: إن بلاده تحظى بدعم صريح من ترمب لضرب أهداف روسية مثل البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة، موضحاً أنه إذا حصلت بلاده على أسلحة إضافية بعيدة المدى من الولايات المتحدة، فستستخدمها لا محالة.

الاختباء في الملاجئ

ورأى زيلينسكي أنه على المسؤولين الروس الاختباء في أقرب ملجأ، إذا لم تتوقف الحرب قائلاً: «عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ، لأنهم سيحتاجون إليها، إن لم يوقفوا الحرب».

وأشار إلى أن بلاده لن تقصف المدنيين، ملمحاً إلى إمكانية ضرب مراكز القوة الروسية، مثل الكرملين.

روسيا: لن تحميكم الملاجئ

بالمقابل، رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول: على أن ما يحتاج زيلينسكي معرفته هو أن روسيا قادرة على استخدام أسلحة لا تحمي منها حتى الملاجئ، مضيفاً:«على الأمريكيين أيضاً أن يضعوا هذا في اعتبارهم».
