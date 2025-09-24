أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ليست «نمرا من ورق»، كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بل هي «دب قوي» يتقدم بثبات في عمليته العسكرية في أوكرانيا.

رد روسي على ترمب

جاء ذلك ردا على تصريحات ترمب التي شككت في القدرات العسكرية والاقتصادية لروسيا، مدعيا أن أوكرانيا قادرة على استعادة أراضيها بدعم من الناتو وأوروبا.

في مقابلة مع إذاعة «آر بي كا» الروسية، شدد بيسكوف على أن القوات الروسية تتقدم بحذر على جميع الجبهات في أوكرانيا، مما يتسبب في خسائر فادحة للقوات الأوكرانية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي مستقر ويلبي حاجات الجيش بالكامل، على الرغم من التحديات في بعض القطاعات، كما أكد أن روسيا تواجه حربا شاملة، لكنها واثقة من انتصارها.

العلاقات الروسية-الأمريكية

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، أعرب بيسكوف عن أمل موسكو في تحسين العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ترمب يدرك فوائد التعاون التجاري. ومع ذلك، قلل من توقعات تحقيق اختراق فوري في العلاقات، مؤكدا أن الرئيسين بوتين وترمب يحترمان بعضهما ويدافعان عن مصالح بلديهما.

الأزمة الأوكرانية-الروسية

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد بيسكوف استعداد الرئيس بوتين للحوار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو، لكنه انتقد كييف لعدم جديتها في المفاوضات، معتبرا أن اقتراحاتها لعقد لقاءات في دول مثل سويسرا أو النمسا غير مقبولة بسبب فقدان هذه الدول حياديتها.

وأضاف أن زيلينسكي يركز على جمع الدعم المالي والعسكري بدلا من السعي لتسوية سلمية.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تعيد توجيه مواردها بنجاح إلى أسواق أخرى، بعيدا عن أوروبا، وسط ظروف اقتصادية عالمية غير متوقعة.

وأكد أن الكرملين لا يرى تقدما ملموسا في العلاقات مع واشنطن، لكنه يرحب بأي مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية.

قتلى روس

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول روسي، وقوع قتيلين بهجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك الروسية، بينما شدد الكرملين في الوقت نفسه على أنه من الخطأ الاعتقاد أن بإمكان أوكرانيا استعادة أراضيها.