شهد برج إيفل مساء أمس (الأحد) لحظة رمزية لافتة، مع رفع العلم الفلسطيني مضاءً على واجهته، في خطوة تعبيرية عن الموقف الفرنسي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين.





وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع تصريحات سياسية بارزة، إذ غردت عمدة باريس عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤكدة أن العاصمة الفرنسية تقف إلى جانب المبادرة التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد ماكرون في كلمة قبيل ذلك، أن بلاده تدعم السلام وتدعو لإقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن هذا المسار يسعى إلى تحسين أوضاع الأطفال والفلسطينيين الذين أنهكتهم الحرب.

ويعد رفع العلم الفلسطيني على برج إيفل أحد أبرز المظاهر الرمزية التي تعكس موقف فرنسا المتنامي تجاه الدفع بالحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية، في لحظة تحظى باهتمام واسع على المستويين الأوروبي والدولي.

من جانبها، رحبت السعودية باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتتطلع المملكة إلى اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، واتخاذها مزيداً من الخطوات الإيجابية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالعيش في سلام على أرضه، ويمكّن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني.