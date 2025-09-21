تصفيات للقبائل

اتهم رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة، اليوم (الأحد)، الحوثي بارتكاب نحو 160,955 انتهاكاً طال المدنيين خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام الحالي 2025.وأكد العمدة، في كلمة بمؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جنيف، مقتل 21,946 مدنياً، وإصابة 33,456 آخرين، مشيراً إلى أن الحوثي اختطف 21,731 شخصاً، وأخفى أكثر من 2,678 قسراً.وأشار إلى أن الحوثي تورط في قتل وتصفية 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية، مبيناً أن مليشيا الحوثي قتلت 3,769 مدنياً.ولفت إلى أن محافظة تعز تصدرت الإجرام الحوثي بـ 7,694 جريمة قتل، تليها محافظة الحديدة بـ4,351 جريمة قتل، ثم محافظة مأرب بـ2,621 جريمة قتل، إضافة إلى محافظة عدن بـ1,849 جريمة قتل، مؤكداً أن الجرائم توزعت على بقية محافظات لحج وذمار وريمة والجوف وأمانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة.وأكد العمدة، في كلمته، أن الحوثي ارتكب 575 واقعة انتهاك بحق الإعلام، منها اقتحام المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ونهبها. مبيناً أن المرافق الصحة والمستشفيات والعاملين فيها تعرضوا لنحو 4,121 انتهاكاً، توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابة والاعتقال والاخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين والإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية، إغلاق المرافق الصحية والمستشفيات، والاستهداف المباشر بالقذائف ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 5,475 واقعة انتهاك طالت الممتلكات العامة بينها، 132 تفخيخ وتفجير جسر وطرق عامة وتضرر 954 مسجداً ودور عبادة تابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد، 110 انتهاكات طالت المعالم الأثرية ، 1,342 انتهاكاً طالت المقرات الحكومية، 1,245 انتهاكاً طالت المرافق الصحية، 1,692 انتهاكاً طالت المرافق التعليمية، منها تحويل 352 مرفقاً تعليمياً إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة وغرف عمليات للأعمال العسكرية الحوثية، وتحويل 376 مرفقاً تعليمياً إلى مراكز لإيواء النازحين.ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 56,287 واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع، إضافة إلى المركبات الخاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات. مبينة أن نحو 39,574 منشأة خاصة تضررت بشكل جزئي، و16,713 منشأه تضررت كلياً، فيما جرى الاستيلاء على 5,874 منزلاً للخصوم، كما تعرضت 177 منشآت صناعية للاعتداء، وتعرضت 412 مؤسسات أهلية ومقرات خاصة، في حين تعرض 1,517 محلاً تجارياً، و673 مجمعاً سكنياً، وجرى نهب 1,514 مركبة خاصة بالمواطنين، وتعرضت 635 مزرعة لمواطنين للسطو والتخريب، وتم نهب 1,028 من المقتنيات.وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة المعونة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بوقف سياسة الصمت وتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وتقديم ملفات الانتهاكات الحوثية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددين على ضرورة دعم جهود رصد الجرائم وتوثيقها من قِبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.وحذّرت الشبكة والرابطة من غياب المساءلة، مؤكدة أنه يشجع على استمرار هذه الجرائم، ودعوا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود؛ لضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن.