يواجه مطار دبلن في إيرلند، يوما ثانيا من الاضطرابات في مبنى الركاب الثاني، بعد هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل أنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة.

إلغاء 13 رحلة

وأكد المطار أنه يستمر في دعم شركات الطيران للتعامل مع المشكلة التقنية الأوروبية الواسعة، إذ أفاد المتحدث باسم المطار غرايم ماكوين بأن 13 رحلة قد أُلغيت حتى الظهر، بما في ذلك 9 رحلات واردة و4 صادرة.

وأعلنت شركة «إير لينغوس» أنها ستتأثر بشكل كبير اليوم، مما يؤدي إلى تأخيرات وإلغاءات في الرحلات، كما نصحت عملاءها بإجراء تسجيل الدخول عبر الإنترنت مسبقا، مع التزامها بتقديم التحديثات.

وأضاف ماكوين أن بعض شركات الطيران لا تزال تستخدم حلولا يدوية لإصدار ملصقات الأمتعة وبطاقات الصعود، مما يطيل الإجراءات.

نصائح للركاب

كما نصح الركاب بالوصول إلى المطار كالمعتاد (ساعتان قبل الرحلات القصيرة وثلاث ساعات قبل الرحلات الطويلة)، لكنهم يُطلب منهم تخصيص وقت إضافي لتسجيل الدخول أو تسليم الأمتعة، مع الاتصال بشركة الطيران مباشرة للحصول على آخر التحديثات.

ووصفت الشركة الأم «RTX»، التي تمتلك «كولينز إيروسبيس»، الحادثة بأنها اضطراب متعلق بالأمن السيبراني أثر على برنامجها «Muse»، الذي يتيح لشركات الطيران المختلفة استخدام مكاتب التسجيل وأبواب الصعود المشتركة في المطارات، وأعربت عن أملها في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، دون الكشف عن تفاصيل السبب أو المدة المتوقعة للتعطيل.

ذعر بسبب حقيبة سفر

إضافة إلى ذلك، شهد مبنى الركاب الثاني أمس (السبت)، إجلاء أمنيا بعد إنذار أمني ناتج عن اكتشاف عنصر مشبوه في حقيبة طيران نحو الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وساعدت الشرطة الإيرلندية فريق تفكيك المتفجرات من الجيش الإيرلندي، وأعطي الإذن بالعودة بعد إعلان العنصر آمنا، لكن الاضطرابات استمرت جزئيا.

شلل بمطارات أوروبا

تأتي هذه الحادثة في سياق هجوم إلكتروني أثر على مطارات أوروبية أخرى مثل هيثرو في لندن، بروكسل، وبرلين، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات وتأخيرات واسعة.