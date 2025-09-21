تعرض مطار بروكسل الدولي اليوم لاضطرابات جديدة في حركة الطيران إثر هجوم سيبراني، استهدف مزود خدمات خارجي معتمد في أنظمة التسجيل والصعود إلى الطائرات؛ مما أدى إلى إلغاء (44) رحلة من أصل (257) رحلة مبرمجة عند المغادرة، إضافة إلى إلغاء أو تحويل بعض الرحلات عند الوصول.

وأكَّدت المتحدثة باسم المطار إيسحان شوعا لخلي، أن ست رحلات جرى تحويلها نحو وجهات بديلة، بينما لا يزال العمل اليدوي هو الحل المؤقت لتسجيل الركاب، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة أعطال مماثلة شهدتها عدة مطارات أوروبية منذ مساء الجمعة بعد استهداف إحدى الشركات الأمريكية المزودة للأنظمة.