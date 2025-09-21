الحوار مع الهند

خلافات كشمير

أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن السلام المستدام وتطبيع العلاقات بين باكستان والهند «أمر مستحيل بدون حل النزاع بشأن كشمير».ونقلت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم (الأحد) عن شريف قوله إذا كان أي شخص يعتقد أن العلاقات بين باكستان والهند يمكن إقامتها بدون معالجة قضية كشمير، فهو خاطئ، منتقداً نهج نيودلهي.وطالب رئيس الوزراء الباكستاني وفي كلمته أمام مؤتمر للباكستانيين في الخارج، الهند بالتصرف كجارة متعاونة وليس كجارة معادية، مشدداً على أن باكستان تسعى إلى الحوار مع الهند على أساس المساواة.ولفت إلى أن البلدين أنفقا مليارات الدولارات على حروب كان يمكن استثمارها في تحقيق الرفاهية للشعب والتنمية، مبيناً أن باكستان والهند جارتان، يجب أن تتعلم العيش معا.وشدد بالقول: «دعوني أوضح: لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع للعلاقات بدون حل قضية كشمير، دماء الشعب الكشميري لن تذهب سدى».ويدور نزاع بين الجانبَيْن حول كشمير منذ تأسيس الهند وباكستان، بعد انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947، وتطالب كل من الهند وباكستان بكشمير بالكامل، لكن كل جانب يسيطر على جزء من الإقليم المتنازع عليه.واندلعت الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد في 7 مايو الماضي تسببت في خسائر من الطرفين قبل أن يتدخل الوسطاء ويتم إيقافها بعد ثلاثة أيام من القصف المتبادل.