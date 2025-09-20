أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت) ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 442 قتيلاً بعد وفاة شخصين بسبب الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن من بين الضحايا 147 طفلاَ، مبينة أرتفاع ضحايا العدون الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 65,208 قتلى و166,271 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023.

تجويع ممنهج

وشهدت المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة قصفاً عنيفاً وتفجير عربات مفخخة، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة.

وقال مدير مسؤول طبي في مجمع ناصر، إنهم استقبلوا مرضى حالتهم سيئة جداً نتيجة التجويع، مشيراً إلى أن سوء التغذية له تداعيات مستقبلية كارثية وتأثير سلبي على قدرات الطفل الذهنية حتى لو شفي منه.

وأفاد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه أن هناك حالة عطش تجتاح مدينة غزة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية، متوقعاً أن يواجه سكان مدينة غزة مزيداً من المشكلات مع قرب حلول فصل الشتاء.

ولفت إلى أنهم غير قادرين على تقديم الحد الأدنى من الخدمات لسكان مدينة غزة.

اعتداءات يومية بالضفة

في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن القوات الإسرائيلية أقامت 27 حاجزاً حديدياً جديداً على الأقل بالضفة الغربية، مؤكداً أن مستوطنين نفذوا 25 اعتداءً على الفلسطينيين خلال أسبوع واحد في الضفة.

وأشار المكتب إلى أن إسرائيل هدمت أو أغلقت 8 منازل و3 مبان بالضفة وهجّرت 38 شخصاً خلال أسبوع.

وقررت سلطات الاحتلال اليوم، مصادرة أراض ببلدة عناتا شمال شرق القدس لإقامة مشاريع تابعة لمستوطنة معاليه أدوميم، وذلك ضمن تصعيد متواصل في عمليات الاقتحام والاعتداءات الاستيطانية، ووسط توقعات بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الإضافية مستقبلاً.