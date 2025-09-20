ضبطت الأجهزة الأمنية السورية اليوم (السبت)، مزرعة تحتوي على غراس من نبتة «القنّب» المستخدمة في إنتاج مادة الحشيش المخدِّرة، وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن المزرعة تقع في منطقة عفرين بريف حلب شمالي سورية.
وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها الحثيثة في ملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدّرة، حمايةً لأمن المجتمع وسلامته.
القبض على مالك المزرعةوأوضحت الوزارة أنّ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب نفّذ، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية مداهمة استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين، والتي كانت مزروعة بنبتة «القنّب»، مبينة أنه جرى مصادرة الكميات المضبوطة والقبض على صاحب المزرعة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
