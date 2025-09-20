القبض على مالك المزرعة

أولوية الحكومة

ضبطت الأجهزة الأمنية السورية اليوم (السبت)، مزرعة تحتوي على غراس من نبتة «القنّب» المستخدمة في إنتاج مادة الحشيش المخدِّرة، وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن المزرعة تقع في منطقة عفرين بريف حلب شمالي سورية.وأوضحت الوزارة أنّ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب نفّذ، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية مداهمة استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين، والتي كانت مزروعة بنبتة «القنّب»، مبينة أنه جرى مصادرة الكميات المضبوطة والقبض على صاحب المزرعة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها الحثيثة في ملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدّرة، حمايةً لأمن المجتمع وسلامته.وكانت وزارة الداخلية السورية قد قالت إنها تضع مكافحة المخدّرات في صدارة أولوياتها، معلنةً تعاوناً مفتوحاً مع الدول الصديقة والشريكة للقضاء على شبكات التهريب وصون مستقبل الأجيال، وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، العميد خالد عيد: أن اسم سورية ارتبط بالكبتاغون على نحو مسيء لتاريخها ومكانتها في السنوات الماضية، مبيناً أن سقوط نظام الأسد وضع الحكومة الجديدة أمام مهمات جسيمة لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد الشباب وأمن المجتمع وتفكك الروابط.