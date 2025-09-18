أتلف مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، اليوم (الخميس)، 6183 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة في منطقة وادي دوفس بمديرية زنجبار بمحافظة أبين وسط اليمن.تفاصيل العمليةوأفاد مشروع مسام، في بيان، أن المواد التي جرى إتلافها شملت 15 لغماً مضاداً للأفراد، و6 مضادة للدبابات، و233 قذيفة متنوعة، و455 فيوزا متنوعا، و5421 طلقة متنوعة الأحجام، و42 قنبلة يدوية، إضافة إلى صواريخ ومخلفات حرب، مبيناً أن عملية الإتلاف جرت بتنفيذ من فريق المهمات الخاصة الأول التابع للمشروع، في إطار الجهود المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة المدنيين التي زرعها الحوثيون.وقال قائد فريق المهمات الخاصة الأولى منذر أحمد قاسم: «العملية نُفذت بنجاح في منطقة آمنة بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية»، مبيناً أن الفريق التزم بالمعايير الدولية الخاصة بعمليات الإتلاف، رغم التحديات الميدانية.جهود متواصلةوأكد قاسم أن عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظراً لأهمية هذه المهمات في حماية أرواح المدنيين الأبرياء، متعهداً بالتزام الفريق بمواصلة العمل حتى تطهير الأراضي اليمنية بالكامل من خطر الألغام.ويواصل مشروع «مسام» لنزع الألغام جهوده الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية التي تشهد تلوثاً واسع النطاق بالألغام والعبوات الناسفة بهدف ضمان حياة وعودة آمنة للمدنيين في مختلف القرى والأرياف التي حولها الحوثي إلى حقول لاصطياد المدنيين، خصوصاً المزارعين ورعاة الأغنام.