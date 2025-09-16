عملية متهورة

جرائم حرب

هجوم كارثي

على واقع العملية الإسرائيلية العنيفة لاحتلال غزة والانتقادات الداخلية والخارجية لقرار نتنياهو، أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، إن مفوضي الاتحاد الأوروبي سيوافقون غداً (الأربعاء)، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حربها على غزة.وذكرت المتحدثة للصحفيين: «سيتبنى المفوضون غداً حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل».من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة في غزة متهورة ومروعة، مؤكدة أنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدماء وتعريض حياة المدنيين والمحتجزين للخطر.وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووضع مسار نحو سلام دائم.من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها البري على مدينة غزة، موضحاً إن الأدلة تتزايد على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما أكثر من ذلك.وقال تورك للصحفيين في جنيف: «لا يسعني إلا أن أفكر فيما يعنيه ذلك بالنسبة للنساء، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والأشخاص ذوي الإعاقة، إذا ما تعرضوا للهجوم مرة أخرى بهذه الطريقة، وعلي أن أقول إن الرد الوحيد على ذلك هو: أوقفوا المذبحة»، مضيفاً: «الفلسطينيون والإسرائيليون يصرخون من أجل السلام، الجميع يريد وضع حد لهذا، وما نراه هو مزيد من التصعيد وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».في الوقت ذاته، حذّر خبراء أمميون من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة سيكون كارثياً على المدنيين في القطاع المحاصر، مناشدين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك العاجل مع تفاقم الإبادة والمجاعة في القطاع.ووصفت منظمة «أطباء بلا حدود» ما يحدث في قطاع غزة بالإبادة الجماعية الممنهجة.من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، اليوم؛ للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز الذي وصفه بأنه كاذب ومعادٍ للسامية.