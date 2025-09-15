انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم (الاثنين)، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم (الاثنين)، أن بلاده تعرضت لهجوم غادر وجبان استهدف حياً سكنياً يضم بعثات دولية، معتبراً أن تل أبيب «غير جادة» في مفاوضات غزة، باستهداف وفد «حماس» المفاوض خلال دراسة اقتراح وقف إطلاق النار.

وقال أمير قطر :أن العدوان على الدوحة انتهاك خطير لسيادتنا، مبيناً أن العالم كله صُدم من العدوان والعمل الإرهابي الجبان.

ولفت إلى أن الدوحة تستضيف وفوداً من حركة حماس وإسرائيل وأنجزت وساطات لتحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، مؤكداً أن الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة، متسائلاً: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها؟

وأشار أمير قطر إلى أن موقع اجتماع قادة حركة حماس لبحث الورقة الأمريكية كان معروفاً للجميع.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة نفوذ إسرائيلية، مبيناً أن تل أبيب تريد إفشال مفاوضات غزة عبر استهداف الطرف الآخر «حركة حماس».

ولفت إلى أن تحرير الجنود الإسرائيليين المحتجزين في القطاع ليس من أولويات تل أبيب.