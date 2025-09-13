أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، اليوم (السبت)، أن الدوحة ستستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة (الإثنين)، مؤكداً أن القمة ستناقش مشروع الهجوم الإسرائيلي على قطر، وسيتم الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية (الأحد).
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن لوسائل إعلام أمريكية، إن بلاده تتجه نحو عقد قمة عربية إسلامية طارئة، من أجل إقرار نوع الإجراءات التي ستتخذها المنطقة، معرباً عن أمل بلاده بوجود رد جماعي ذي مغزى ويردع إسرائيل عن مواصلة هذا التنمر.
دلالات القمةوقال الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا): «انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له معانٍ ودلالات عدة، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».
