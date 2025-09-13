تسلّم الجيش اللبناني من حركة «فتح» في مخيم عين الحلوة، اليوم (السبت)، كمية من الأسلحة الثقيلة كانت موجودة داخل المخيم، وذلك في إطار عملية نزع سلاح المخيمات التي بدأت قبل نحو شهر.

وفقاً للمعلومات، فإن السلاح الذي تم تسليمه يعود لمنظمة التحرير الفلسطينية حصراً بينما المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة أو فصائل فلسطينية أخرى، لم تشهد أي عملية تسليم.

5 شحنات أسلحة

وشملت العملية 5 شحنات سلاح، من القطع قديمة إلى جانب قذائف صاروخية من نوع «فراغي» و«شامل» و«غراد»، كذلك، تم تسليم عدد من الدوشكات مع رشاشين من نوع 500 وقذائف آربي بي جي وذخائر.

وتؤكد المعلومات، ان عملية التسليم حصلت بسلاسة وبإشراف بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني، على أن يتم الكشف على الأسلحة في ثكنة للجيش بالقرب من المخيم.

يذكر أن هذه العملية حصلت بعيداً عن الإعلام، بعد جمعها في منطقة جبل الحليب، ومن هناك تم تسليمها عبر طريق عسكري خاص تم استحداثه من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع فتح، وهو يصل إلى منطقة درب السيم المحاذية للمية ومية.

وفي السياق نفسه، تسلّم الجيش اليوم ثلاث شحنات سلاح إضافية من مخيم البداوي في شمال لبنان، في إطار الخطة ذاتها.