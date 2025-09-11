كشفت وكالة بلومبيرغ، اليوم (الخميس)، عن منع شركات أسلحة إسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران بالإمارات في نوفمبر القادم.

وقال مسؤول كبير لـ«بلومبيرغ»، طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته، إن منظمي معرض دبي للطيران، الذي يعتبر أحد أكبر المعارض العالمية في مجال الطيران والفضاء، بعثوا برسالة إلى عدد من الشركات الإسرائيلية، وأبلغوها بأنه لن يسمح لها بالمشاركة هذا العام، وهو ما أكدته صحيفة «هآريتس» الإسرائيلية، وقالت إن الشركات الإسرائيلية تلقت المنع.

معارض سلاح دبي بلا إسرائيل

وأضاف المسؤول للوكالة أن رسالة منظمي المعرض استندت إلى وجود نقائص في المؤهلات المهنية لدى هذه الشركات، وتم توقيعها بتاريخ 9 سبتمبر، وهو يوم تنفيذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة، موضحاً أن المنظمين كانوا قد أبلغوا بشكل غير رسمي، في وقت سابق، عن نيتهم استبعاد إسرائيل من المعرض.

وأفادت الوكالة أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أكدت تلقيها إشعاراً من منظمي المعرض، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل.

منع بريطاني لمسؤولين إسرائيليين

وكانت بريطانيا قد منعت هذا الأسبوع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض عسكري على أراضيها، بسبب الحرب على غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية الشهر الماضي: قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ، ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض لندن، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن.

حجب فرنسي لأسلحة إسرائيل

وفي يونيو، حجبت السلطات الفرنسية أجنحة عدة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض في مدينة فيلبانت القريبة باريس للطيران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها إنه لا يمكن قبول الترويج لأسلحة على الأراضي الفرنسية، قد يتم استخدامها في غزة، فيما قال متحدث باسم منظمي المعرض إنه بموجب قرار اتخذته سلطات الحكومة، لن يكون هناك قسم عرض إسرائيلي في معرض يورو ساتوري 2024.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إنه لم تستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض.