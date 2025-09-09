نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، أن تكون بلاده قد تلقت اتصالاً مسبقاً من الإدارة الامريكية بعزم إسرائيل تنفيذ اعتداء على الدوحة.

وكتب الأنصاري على حسابه في «إكس»: ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً عارٍ من الصحة، والاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأمريكيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.

الموقف الامريكي



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن الجيش الأمريكي أبلغ إدارة ترمب صباحاً بأن إسرائيل عازمة على مهاجمة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن «القصف الأحادي الجانب لقطر -وهي دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة تعمل بجد وشجاعة وتتحمل المخاطر معنا للتوسط في السلام- لا يخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا».

وأضافت: أصدر الرئيس ترمب توجيهاته على الفور للمبعوث الخاص ويتكوف بإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله، مبينة أن ترمب ينظر إلى قطر باعتبارها حليفاً وصديقاً قوياً للولايات المتحدة، ويشعر بحزن شديد تجاه هذا الهجوم.

اتصالات بين ترمب ونتنياهو



وأشارت إلى أن ترمب يرغب في إنهاء الحرب فوراً وإطلاق الأسرى وجثث القتلى الإسرائيليين، كاشفة عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم.