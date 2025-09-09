هددت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شابانا محمود، باللجوء إلى تعليق منح التأشيرات للدول التي ترفض التعاون بشأن إعادة رعاياها من المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة في المملكة المتحدة.ونقلت شبكة «إسكاي نيوز» البريطانية عن شبانا خلال قمة أمنية عُقدت (الإثنين) قولها: إن تأمين الحدود يمثل أولويتها القصوى، مشددة على أهمية التزام الدول الأخرى بإعادة مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء على الأراضي البريطانية.تحالف «العيون الخمس»وأوضحت محمود أن المملكة المتحدة تستضيف حالياً نظراءها من دول تحالف «العيون الخمس» لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والذي يضم الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، ونيوزيلندا، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني وحماية الحدود، بما يضمن شعور المواطنين بالأمان، مضيفة: بالنسبة للدول التي لا تلتزم بالقواعد، نبحث سبل اتخاذ خطوات منسقة بشكل أكبر بين دول تحالف العيون الخمس.وأفصحت وزيرة الداخلية البريطانية عن إجراءات جديدة لتعزيز أمن الحدود سيعلنها وزراء الداخلية في دول تحالف «العيون الخمس»، هذا الأسبوع، مشددة بالقول: «من جانبنا قد يتضمن ذلك في المستقبل تعليق منح التأشيرات، لنوجّه رسالة واضحة مفادها بأننا نتوقع من الدول احترام القوانين، وإذا لم يكن لمواطنيها حق البقاء في المملكة المتحدة، فعليها إعادتهم».المهاجرون غير الشرعيينجددت محمود تأكيدها على استعدادها لاتخاذ كل ما يلزم لوقف عبور القوارب الصغيرة المحمّلة بالمهاجرين غير الشرعيين، مبينة أنها ضمن حكومة بسياسات ومقترحات عمالية.وأشارت إلى أنهم في الحكومة يدرسون ملفات المهاجرين منذ فترة طويلة، وقد جرى نقاش واسع بشأنها داخل الحكومة، مبينة أن هناك حاجة لنهج صارم لحماية الحدود بما فيها توجيه رسائل واضحة للدول التي ترفض استقبال مواطنيها بأننا لن نسمح باستمرار انتهاك قوانيننا.