أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم (الإثنين)، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة بشأن استئناف عمل الوكالة الكامل في البلاد، موضحاً أن الوقت ينفد في المحادثات بين الوكالة وطهران.وقال جروسي في بيان أمام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة: «لا يزال هناك وقت، ولكن ليس كثيراً، يكفي دائماً وجود نية حسنة وإحساس واضح بالمسؤولية»، مضيفاً: تم إحراز تقدم، يحدوني أمل صادق في أن يتسنّى خلال الأيام القليلة القادمة التوصل إلى خاتمة ناجحة لهذه المناقشات من أجل تسهيل الاستئناف الكامل لعملنا الذي لا غنى عنه مع إيران.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال في وقت سابق اليوم، إن طهران لم تتوصل بعد إلى نتيجة في المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن مسار المحادثات كان إيجابياً.ولفت بقائي إلى أن طهران كانت تتوقع صدور تقرير منصف يأخذ في الاعتبار الوقائع الميدانية، ألا وهي الهجوم غير القانوني والعدواني من جانب النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية السلمية.وقال بقائي: «هذا الحدث كان فظيعاً وغير مسبوق إلى درجة كان يتطلب من الوكالة أن تتناوله بشكل مفصل، وأن تحدد موقفها إزاء هذا العمل غير القانوني».وأشار إلى أن بلاده تنتظر استكمال المحادثات الأخيرة والتوصل إلى النص النهائي المتفق عليه بينها وبين الوكالة، الذي يتضمن آلية التعامل بين الجانبين في الظروف الجديدة، مشدداً بالقول: «لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها وإمكاناتها الدفاعية».