أكدت مصادر فلسطينية، اليوم (الاثنين)، مقتل 32 شخصاً بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، مبينة أن القصف استهدف عدداً من الأحياء في القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، وفاة 6 أشخاص بينهم طفلان جراء التجويع الإسرائيلي خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي ضحايا سوء التغذية إلى 393، بينهم 140 طفلاً، منذ العدوان الإسرائيلي على غزة 7 أكتوبر 2023.وقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة «ناحال عوز» في قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، في كمين نصبه لهم مسلحون فلسطينيون أثناء عودتهم من عملية ليلية في مخيم جباليا بقطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسلحين استهدفوا دبابة بعبوة ناسفة، ما أودى بحياة الجنود الأربعة، مبينة أن الكتيبة 50 كانت تحت إمرتها دبابات من اللواء 401، وتعرضت فجراً لكمين.وذكرت أن الجنود سمعوا صوت انفجار، تلاه إطلاق نار، وتبين أن عبوة ناسفة ألقيت على دبابة، وأعقبه استهداف قائد الدبابة بالنيران، مبينة أن الجنود الأربعة الذين كانوا في الدبابة قتلوا، وتمكنت جنود الكتيبة من رصد 3 أفراد وأطلقوا عليهم النار وقتل أحدهم.وأشارت إلى أن طاقم الدبابة اعتقد أنه تم استهدافهم بقذيقة RPG، ولكن تبين أنها عبوة ناسفة، أشعلت النيران في الدبابة بالكامل، واصفين الحادثة بالصعبة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير قرر عقد اجتماع مع قادة هيئة الأركان لبحث تأثير استمرار الحرب على عناصر الجيش، مبيناً أن الاجتماع سيناقش ازدياد التوتر الاجتماعي والاقتصادي على خلفية استمرار الحرب.وتزامن ذلك مع تأكيدات إعلامية باندلاع احتجاجات قبالة منزلي رئيس الكنيست ووزير الشؤون الإستراتيجية للمطالبة بإعادة الأسرى، وبينت أن المحتجين طالبوا بإبرام صفقة تبادل، حتى لو كان ثمنها وقف العمليات العسكرية.وكان المبعوث الأمريكي قد قدم مقترحاً إلى حركة حماس تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ48 المتبقين (أحياء وجثامين) مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، والإفراج عن ما يراوح بين 2500 و3000 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم مئات يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر قولها: «إن مقترح ترمب يشمل تعهداً بعدم تجدد إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب، وجيش الاحتلال لن يبقى منتشراً في مواقعه حال الموافقة على المقترح».