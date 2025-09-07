أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، وقعت اليوم الأحد، 7 سبتمبر 2025، على بعد 873 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح في منطقة غرب تركيا بالبحر المتوسط.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المعهد، تم رصد الهزة في تمام الساعة 12:35:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة، عند خط عرض 39.14 درجة شمالًا وخط طول 28.17 درجة شرقًا، على عمق 8.02 كيلومتر تحت سطح البحر.

تأثير زلزال شمال مرسى مطروح

وأكد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة بدقة عالية، مشيرًا إلى أن موقعها البعيد عن السواحل المصرية جعلها غير محسوسة في المناطق المأهولة مثل مرسى مطروح والإسكندرية.

وأوضح أنه لم يرد إلى المعهد أي تقارير تفيد بشعور المواطنين بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مما يؤكد أن الوضع مستقر تمامًا.

النشاط الزلزالي لمنطقة شرق البحر المتوسط

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد الدكتور شريف الهادي، إلى أن هذه الهزة تندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي لمنطقة شرق البحر المتوسط، التي تُعد نشطة زلزاليًا بسبب تفاعل الصفائح التكتونية بين الصفيحة الأوراسية والأفريقية.

وأضاف أن الهزات الأرضية بقوة أقل من 5 درجات نادرًا ما تتسبب في أضرار، خصوصاً عند وقوعها في البحر بعيدًا عن المناطق السكنية.

كما أكد أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي نشاط زلزالي محتمل، مع توفير بيانات دقيقة للسلطات والمواطنين.

وأوضح المعهد أن المناطق الساحلية الشمالية في مصر، مثل مرسى مطروح، شهدت هزات أرضية مشابهة في السنوات الماضية، مثل هزة بقوة 4.65 ريختر عام 2023 على بعد 373 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح، دون أي تأثير يُذكر.

خسوف كلي للقمر مساء اليوم

على صعيد آخر، تشهد سماء مصر ومعظمُ دول المنطقة العربية، مساءَ اليوم الأحد، خسوفًا كليًا للقمر، وتُعَدّ هذه الظاهرة الفلكية نادرةً يتابعها محبّو الفلك والخبراء.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية تفاصيلَ ظاهرة الخسوف الكلي للقمر التي ستحدث مساء اليوم، موضحًا أن الظاهرة ستبدأ في الساعة 7:27 مساءً تقريبًا بتوقيت القاهرة مع دخول القمر في مرحلة شبه الظل، يليها بدايةُ الخسوف الجزئي في 7:28 مساءً.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الخسوف الكلي سيكون في تمام الساعة الـ8:31 مساءً، ويستمر حتى الـ9:53، على أن يبلغ ذروته في الـ9:11، بينما تنتهي جميع مراحل الخسوف تمامًا في الـ10:56 مساءً، لتستغرق الظاهرة كاملةً قرابةَ 5 ساعات ونصف الساعة، منها ساعةٌ واثنتان وعشرون دقيقة للخسوف الكلي وحده.

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الخسوف يمكن مشاهدتُه بالعين المجردة من مختلف المحافظات المصرية دون الحاجة إلى أدوات أو نظارات خاصة.