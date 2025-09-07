فيما أكدت مصادر طبية مقتل 21 مدنياً منذ فجر اليوم، في قصف عنيف على قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع جيش الاحتلال عملياته العسكرية على مداخل مدينة غزة وداخلها.وأكد نتنياهو استمرار الهجمات على أبراج غزة وتدميرها بالكامل، زاعماً أنها بنى تحتية إرهابية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إذا كان علي أن أختار بين الانتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا، فسأختار الانتصار، زاعماً إقامة منطقة إنسانية للسماح للسكان بالخروج إلى أماكن آمنة، رغم استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع كافة خصوصاً أماكن وجود خيام النازحين.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن مسؤولين أمنيين قالوا لذوي الأسرى الإسرائيليين إن قرار توسيع عملية غزة مخالف لموقف الجيش، مشددين على ضرورة الموافقة على مقترح الصفقة الموجود على الطاولة.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الأركان إيال زامير أوصى المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق تبادل الآن حتى ولو كان جزئيا، مبينة أن زامير طالب القيادة السياسية بتوضيحات بشأن مستقبل غزة.في الوقت ذاته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هناك صفقة على الطاولة يجب تنفيذها كما يقول فريق المفاوضات ورئيس الأركان، موضحاً أنه يمكن التوصل لصفقة كاملة أو جزئية، وحركة حماس التي أخبرت الوسطاء باستعدادها للخيارين.وأشار إلى أن الحكومة لا تحاول إعادة المحتجزين وتفضل تدمير أبراج غزة بدل إعادة أسرانا.بالمقابل، أكدت حركة حماس اليوم، أنها لن تتخلى عن السلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية، وذلك في الوقت الذي أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تسليمه مقترحات جديدة للحركة.وقالت الحركة في بيان: «جاهزون لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل»، موضحة أن موقفها واضح وهي جاهزة لإطلاق كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.واختتم وفد من حركة حماس اليوم زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة بحث خلالها مع فصائل وشخصيات فلسطينية خارطة طريق وطنية، وبحسب بيان الحركة فإن الزيارة جاءت ضمن جهود العمل من أجل إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف تصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.إحصائيات بالقتلىمن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، مقتل 87 شخصاً وإصابة 409 آخرين بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى64.368 قتيلاً و162.776 جريحاً.