أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإزالة خيمة «وقفة السلام البيضاء» في ميدان لافاييت المقابل للبيت الأبيض، بعد أن ظلت قائمة منذ عام 1981 كأطول احتجاج سياسي مستمر في تاريخ الولايات المتحدة. وقد صمدت الخيمة عبر سبعة رؤساء أمريكيين، وتحدّت الأعاصير والفيضانات وحملات الإزالة القانونية، لتصبح رمزاً للسلام ورفض الحروب النووية.

أوامر مباشرة من المكتب البيضاوي

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تلقى ترمب سؤالاً من الصحفي بريان جلين الذي وصف الخيمة بأنها «منصة معادية لأمريكا وترمب». وردّ الرئيس بسرعة بتوجيه أوامره قائلاً: «أزيلوها فوراً، اليوم، حالاً». وأوضح أن إدارته أزالت أكثر من 50 موقعاً لمخيمات مشابهة في العاصمة ضمن حملة «تنظيف الشوارع» استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

معركة قانونية تلوح في الأفق

يدير الخيمة الناشط فيليبوس ميلاكو بيلو بمشاركة متطوعين، ويقضي أكثر من 100 ساعة أسبوعياً في الاحتجاج. وأكد في تصريحاته أن القرار يمثل اعتداءً على الحق الدستوري في حرية التعبير، مضيفاً: «إذا أُزيلت الخيمة، فسيشارك المحامون وسنفعل ما بوسعنا لاستعادتها». وأشار إلى أن الوقفة واجهت تحديات مماثلة في الماضي وستظل رمزاً لنزع السلاح النووي والسلام.

انقسام داخلي حول القرار

أثار قرار ترمب جدلاً واسعاً؛ فبينما اعتبره مؤيدوه خطوة ضرورية لتحسين مظهر العاصمة وتقليل المخاطر الأمنية، وصف نشطاء حقوقيون القرار بأنه «اعتداء على حرية التعبير». وأكدت النائبة إليانور هولمز نورتون أن الخيمة تمثل «تجسيداً للنضال السلمي بتكلفة شخصية كبيرة»، في حين قال النائب جيف فان درو إنها تشكل «احتلالاً للمتنزه الوطني» وتهديداً أمنياً.

سياق أوسع لحملة أمنية مشددة

يأتي هذا التطور ضمن حملة أوسع لإدارة ترمب تستهدف إزالة المخيمات في العاصمة، بما في ذلك مواقع يقطنها أشخاص بلا مأوى، مع الاستعانة بقوات الحرس الوطني من ولايات عدة. ويحذر مراقبون من أن هذه الإجراءات قد تشعل مواجهات بين السلطات والنشطاء، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المزمن حول الحق في الاحتجاج السلمي في واشنطن.