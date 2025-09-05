عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (الجمعة)، فيديو مصوراً لاثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ودعا الأسيران في الفيديو، الذي مدته 3 دقائق ونصف الدقيقة، باللغة العبرية، إلى التحرك من أجل وقف الحرب وإطلاق سراحهما.

وأظهر الفيديو الذي بعنوان «الوقت ينفد»، الأسيرين وهما في سيارة تجول بين مبانٍ مدمرة وسط قطاع غزة، ويشددان في مطالبهما لرئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة على عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط لاحتلال غزة.









واستعرض الأسير غاي دلال ظروف أسره، مؤكداً أنه منذ 22 شهراً يعيش أوضاعاً قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء واستمرار الحصار.

وقال دلال: «أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم»، ساخراً من إهمال حكومة الاحتلال لأسراها بالقول: «شكراً لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيراً بتناول الخبز وبعض الجبن والأندومي، شكراً أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يوجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية».

وأضاف: «اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا، لدى نتنياهو، وبن غفير، وسموتريتش، الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت»، مشيراً إلى أنه تلقى أخباراً بأن الجيش بصدد مهاجمة مدينة غزة، وأنه مرعوب من هذه الفكرة، وقال: «يعني أننا سنموت هنا».

وظهر إلى جانب «دلال» أسير آخر، وبحسب ما ذكر في عنوان الفيديو، فإنه تم تصويره في 28 أغسطس الماضي.

ودعا المحتجز الإسرائيلي في الفيديو إلى التظاهر والضغط على حكومة نتنياهو قائلاً: «هذا كابوس، وكل ذلك بسبب الحكومة، هم لا يهتمون لمقتل الجنود والأسرى هذه فرصتنا الأخيرة للنجاة».

ورداً على الفيديو، علق وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: «الرد المطلوب على حركة حماس يكون باحتلال كامل وسحق شامل للقطاع وتشجيع هائل للهجرة».

في حين، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: رسالة الحياة التي نُشرت هذا الصباح تُذكّرنا مرّة أخرى بضرورة عودة إسرائيل إلى المفاوضات لإعادة الأسرى ومحاولة إبرام اتفاق، مضيفاً: «علينا بذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم، نُعزّي عائلاتهم، لستم وحدكم، نحن معكم».