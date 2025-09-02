ترمب: ما يدور حول صحتي «أخبار كاذبة».. وبوتين خيب أملي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، التي انتشرت لأيام، واصفا إياها بـ«الأخبار الكاذبة»، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء).

وقال ترمب البالغ من العمر 79 عاما: «لم أرَ ذلك»، ردا على ما أخبره به أحد المراسلين من تكهنات واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب «إكس»، بأنه في حالة صحية سيئة، بل إن بعض المستخدمين أشاروا إلى وفاته، بعد غيابه عن وسائل الإعلام لعدة أيام، ليرد ترمب: «هذه أخبار كاذبة».