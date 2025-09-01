شيّع الحوثيون، اليوم (الإثنين)، 12جثة لضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء بينهم رئيس حكومة الانقلاب أحمد غالب الرهوي، و9 وزراء ومسؤولين آخرين.وأفادت مصادر في صنعاء أن هناك أكثر من 4 وزراء لا يزالون في المستشفى جروحهم خطيرة مما يرجح وفاتهم، وهناك أشلاء لم يتم التعرف عليها من الحراسة والقيادات الأمنية التي كانت حاضرة الاجتماع.ونشر الحوثيون المزيد من مسلحيهم في عدد من الشوارع والأحياء أثناء التشييع، كما أغلقوا عدداً من الشوارع أمام السيارات والمارة.في غضون ذلك، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اعتقال الحوثيين 11 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة واقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومحاولة اقتحام مبانٍ أخرى، ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة.وقال الأمين العام في بيان: «أدين بشدة عملية الاحتجاز التعسفي التي استهدفت ما لا يقل عن 11 موظفاً للأمم المتحدة، واقتحام مباني الغذاء العالمي ومصادرة ممتلكات للأمم المتحدة ومحاولة اقتحام مبانٍ أخرى في صنعاء»، مضيفاً: «إن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول».وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين اليوم، وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفاً منذ يونيو 2024، وأولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023، مؤكداً إن استمرار احتجازهم التعسفي أمر لا يمكن القبول به.