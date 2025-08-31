حمّلت الحكومة السودانية، اليوم (الأحد)، قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن ما تعرضت له منشآت نفطية في جنوب السودان، متهمة إياه بشن هجوم دموي على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: نفذت قوات الدعم السريع هجوماً على حقول هجليج النفطية أمس (السبت)، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين، ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار.وأوضحت الوزارة أن الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم.يذكر أن حقول هجليج، الخاضعة لإدارة السودان، تقع في منطقة حدودية كانت محل نزاع مع جنوب السودان في وقت سابق.من جهة أخرى، أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين جراء القصف المدفعي المتعمّد لقوات الدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مؤكدة أن القصف وقع مساء أمس.ووصفت الشبكة ما حدث بـ«الجريمة البشعة»، التي تضاف إلى سجل طويل من جرائم الدعم السريع ضد الإنسانية.ودانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها الدعم السريع، مؤكدة أن ما يجري في الفاشر هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، وقصف وحصار وتجويع ممنهج لسكان المدينة، في تحدٍّ سافر لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.واعتبرت الشبكة أن صمت العالم على هذه الجرائم يشجع الدعم السريع على التمادي في سفك دماء الأبرياء دون رادع، محملة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولية صمتهم وعجزهم عن حماية المدنيين ووقف هذه الإبادة، داعية إلى تحرك عاجل وفوري لوقف القصف والحصار وفتح ممرات إنسانية آمنة للدواء والغذاء والإسعاف.