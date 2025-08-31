كشفت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم، (الأحد)، عن خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب لإدارة قطاع غزة ونقل السكان إلى مناطق آمنة، مؤكدة أن الإدارة تخطط لنقل بعض سكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع.وأشارت إلى أن الخطة تتضمن إعادة توطين سكان غزة بالكامل، مبينة أن إدارة ترمب تريد تحويل غزة لمركز سياحي تحت وصاية أمريكية لـ 10 سنوات.وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية ستنشئ صندوقاً ائتمانياً لتوطين سكان غزة بالخارج والداخل، مبينة أن الخطة المكونة من 38 صفحة تتضمن، نقلاً مؤقتاً على الأقل لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، إما من خلال ما وصفته بالرحيل الطوعي إلى بلد آخر، أو إلى مناطق مقيدة ومؤمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.وأفادت الصحيفة أن الصندوق الائتماني لمالكي الأراضي سيقدم رمزاً رقمياً مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامها في تمويل حياة جديدة في مكان آخر خارج غزة، أو استبدالها في نهاية المطاف بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيتم بناؤها في غزة.وكانت القمة العربية الطارئة في القاهرة قد أعلنت رفضها كل مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لتشكيل لجنة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية.ودعا البيان الختامي إلى إرسال قوات أممية لحفظ السلام في قطاع غزة والضفة الغربية.