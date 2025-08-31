اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأحد)، القوى الأوروبية بعرقلة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكداً إن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.وقال بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية: حزب الحرب الأوروبي يواصل عرقلة الجهود الأمريكية والروسية المتعلقة بأوكرانيا وما زال متمسكاً بخيار استمرار الصراع، في تناقض واضح مع نهج رئيسي روسيا والولايات المتحدة الساعيين إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. مضيفاً: روسيا ممتنة لجهود ترمب لتسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً، التي قالت إنها لا تُقدر بثمن.ولفت إلى أن بلاده ستواصل العملية العسكرية الخاصة، مبيناً أن موسكو لم تلاحظ حتى الآن أي خطوات مقابلة من جانب أوكرانيا تهدف إلى تحقيق السلام.وتتصاعد الأزمة في أوكرانيا على وقع تقدّم القوات الروسية بشكل متسارع على مختلف الجبهات، فيما لم يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أي جديد في جهوده لحل الأزمة.وأعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن القوات الروسية تقترب من السيطرة الكاملة على إقليم لوغانسك، ولم يتبق سوى أقل من 60 كيلومتراً مربعاً لإتمام السيطرة على المقاطعة.وأعلنت موسكو أن نفوذها يمتد الآن على 79% من أراضي دونيتسك، فيما قال قائد الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أن العمليات العسكرية تتواصل بوتيرة عالية على طول خط الجبهة، مع التركيز على إقامة مناطق عازلة في سومي وخاركيف، لتأمين الحدود ومنع أي هجمات مضادة.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي إحراز تقدم في المحادثات، لكنه أشار إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن جميع النقاط.في سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، القادة الدوليين إلى ممارسة الضغط على موسكو، مضيفاً أن وقف إطلاق النار شرط مسبق لبدء مفاوضات السلام.وعبّر زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة مساء أمس، مرة أخرى، عن استعداده للقاء بوتين. كما أعلن المزيد من الاجتماعات في أوروبا الأسبوع المقبل لضمان «رد قوي» على موسكو، إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لجولة تاسعة عشر من العقوبات ضد روسيا.