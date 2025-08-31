قصف جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، حرج علي الطاهر والدبشة في منطقة النبطية، وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن الانفجار أحدثت دويا هائلا تردد صداه في العديد من المناطق البعيدة نسبيا عن منطقة الغارات.وقالت الوكالة إن الغارات تسببت بأضرار مادية في الكثير من المنازل السكنية في النبطية الفوقا، جراء تحطم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلا عن تصدعات فيها.في الوقت ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ ضربة على مواقع لحزب الله قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان بعد رصد نشاط عسكري فيها، مبيناً أنه ضرب بنى تحتية عسكرية لحزب الله تضم منشآت تحت الأرض.ولفت إلى أن نشاطاً عسكرياً رصد في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان.يذكر أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، نص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من نقاط توغلت إليها خلال النزاع، لكن الاحتلال أبقى على 5 مرتفعات استراتيجية ويواصل بشبه يومي شن هجمات على مواقع لبنانية.