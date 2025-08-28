أتلف مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم (الخميس) 6383 لغماً وذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب في محافظة أبين وسط اليمن، وبحسب المكتب الإعلامي للمشروع فإنه جرى تدمير هذه الكمية الكبيرة بعيداً عن أي تجمعات للمدنيين.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمشروع مسام بأن فريق المهمات الخاصة الأولى نفذ عملية الإتلاف اليوم في وادي دوفس، بمديرية زنجبار التابعة لمحافظة أبين، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المدنيين، موضحاً أن الكمية التي جرى إتلافها تشمل: 222 قذيفة متنوعة، و523 فيوزاً متنوعاً، و5551 طلقة متنوعة، و17 لغماً مضاداً للأفراد، و6 ألغام مضادة للدبابات، و36 قنبلة متنوعة، و28 صاروخاً طوربيد بحري.

وقال قائد فريق المهمات الخاصة الأول، منذر أحمد قاسم، إن العملية نُفذت بنجاح في منطقة آمنة، بعيدة عن التجمعات السكنية والمناطق الزراعية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية رغم التحديات الميدانية، مضيفاً: «عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظراً لأهمية مهماتنا في حماية حياة المواطنين الأبرياء».

ويواصل مشروع «مسام» تنفيذ مهماته الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية التي تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب، في سبيل تطهير الأراضي وضمان عودة الحياة بأمان إلى المجتمعات المحلية.

ونجح مشروع مسام منذ انطلاقته وحتى الآن في انتزاع أكثر من 511,355 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مختلف الأراضي اليمنية، وتمكن من تطهير 69,500,524 متراً مربعاً من الأراضي.