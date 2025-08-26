كشفت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، اليوم (الإثنين)، عن استقالة رئيس وحدة الابتكار الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغ بيك، بشكل مفاجئ، ليُصبح آخر شخصية بارزة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن تغادر الوزارة، ما يقطع رابطًا أساسيًا مع وادي السيليكون.

ونقلت المجلة عن شخصين مطلعين على الأمر قولهما إن بيك، وهو نائب سابق لرئيس شركة «آبل»، قال في رسالة وداع عبر البريد الإلكتروني، اليوم، إن هذا سيكون يومه الأخير في المنصب، ولم يُقدّم أي سبب وراء قراره بالاستقالة.

وعيّنت وزارة الدفاع الأمريكية قيادة مؤقتة للوحدة، وبحسب المجلة، فإن وزارة الدفاع وبيك لم يردّا فوراً على طلبات التعليق على الاستقالة.

وكان المتحدث الرسمي السابق باسم البنتاغون، جون أوليوت، قد قال إنه سيستقيل من منصبه بحلول نهاية الأسبوع، وهو أحدث مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع يترك منصبه.

وتولى بيك قيادة وحدة الابتكار في البنتاغون منذ عام 2023، وكان مسؤولًا عن تحديث أدوات التكنولوجيا التجارية داخل وزارة الدفاع، وسعى خلال فترة عمله إلى التواصل مع المبتكرين في وادي السيليكون، الذين كانوا يتجنبون التعاون مع قطاع الدفاع قبل الحرب الروسية–الأوكرانية.

وكان وزير الدفاع السابق، لويد أوستن، قد منحه صلاحية رفع تقاريره مباشرة إلى قيادة البنتاغون، في محاولة لتسريع وتيرة عمليات الاستحواذ التكنولوجي التي تنفذها وحدة الابتكار.

كما عمل على البحث عن حلول تكنولوجية متقدمة بتكلفة أقل، وأرسل ممثلين عن وحدة الابتكار إلى أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ لجمع الدروس المستفادة من أوكرانيا والصين.

وتأتي استقالة بيك بعد أيام فقط من قرار وزير الدفاع، بيت هيغسيث، إقالة ثلاثة من كبار القادة العسكريين، وهم: مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية جيفري كروز، وقائدة قوات الاحتياط البحرية نانسي لاكور، وقائد قيادة الحرب الخاصة البحرية، ميلتون ساندز الثالث.

وكان رئيس أركان القوات الجوية، ديفيد ألوين، قد أعلن في وقت سابق اليوم تقاعده بشكل مفاجئ، قبل أن يُتم نصف ولايته الممتدة لأربع سنوات في أرفع منصب عسكري داخل القوات الجوية.