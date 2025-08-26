تتجه وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع البرازيل، وأفادت بأن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رفضت الموافقة على أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي في برازيليا، وفقا لما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الثلاثاء).وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته، مساء أمس (الإثنين)، أنه بعدما امتنعت البرازيل، على غير المعتاد، عن الرد على طلب السفير غالي داجان بالموافقة، سحبت إسرائيل الطلب، وتتم إدارة العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي على مستوى دبلوماسي أدنى. وأضاف البيان أن وزارة الخارجية تستمر في الحفاظ على علاقات عميقة مع دوائر أصدقاء إسرائيل العديدة في البرازيل.يذكر أن السلطات البرازيلية استدعت في شهر مايو الماضي سفيرها لدى إسرائيل، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي، لافتا إلى أنها لن تعين بديلا له على الفور.وتم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته بعد أن تبادلت البرازيل وإسرائيل تصريحات قاسية في شهر فبراير الماضي بشأن الصراع. وقال المصدر: «لم تكن هناك شروط لعودته» إلى إسرائيل.وكان المستشار الخاص لرئيس البرازيلي سيلسو أموريم، أعلن أن فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب.وتجيء هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ دأب الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحقّ الفلسطينيين في القطاع المنكوب.