أعلن وزير الخارجية الهولندي السابق كاسبار فيلدكامب أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو «فقدت شرعيتها في أعين العالم».وأكد كاسبار، الذي قدم استقالته بعد فشله في تمرير إجراءات جديدة ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة، أن نتنياهو يضر بـ«أمن وهوية إسرائيل».واستقال كاسبار، الجمعة، بعد أن وجد نفسه غير قادر على تأمين الدعم لإجراءات جديدة ضد إسرائيل رداً على هجومها المقرر في مدينة غزة، ومناطق أخرى مكتظة بالسكان في القطاع المنكوب. وقال للصحفيين: «إنني غير قادر على تنفيذ السياسة بنفسي ورسم المسار الذي أراه ضرورياً».وفي مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية، قال كاسبار اليوم (الاثنين): «بصفتي صديقاً لإسرائيل، أعتقد أنه يجب أن أحذر الآن من أن العملية العسكرية في مدينة غزة والإجراءات الحالية التي يتخذها مجلس وزراء نتنياهو تضر بأمن إسرائيل، وفي النهاية بهويتها».واقترح الوزير، قبل تقديم استقالته، فرض حظر على واردات المستوطنات الإسرائيلية رداً على الهجوم العسكري الذي تخطط له على مدينة غزة، متهماً تل أبيب بانتهاك قوانين حقوق الإنسان، بسبب خطتها لاحتلال غزة بشكل دائم.وقال الوزير، الذي شغل منصب سفير أمستردام لدى إسرائيل بين 2011 و2015، إن حرب غزة لم تعد «حرباً دفاعية ومبررة»، كما كانت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، مشدداً على ضرورة إنهائها في أسرع وقت ممكن.ونقلت الـ«قناة 12» عن كاسبار قوله: «أولي أهمية كبيرة لأمن إسرائيل ومستقبلها، لكنني لا أوافق على سياسة الحكومة الحالية وسلوكها في غزة. يجب أن تنتهي الحرب».وأعرب عن اعتقاده أن «حكومة نتنياهو فقدت بالتأكيد شرعيتها في أعين العالم»، موضحاً أنه يرفع هذا الرأي «كشخص بذل جهوداً واضحة لممارسة ضغوط أوروبية إضافية على حماس، ودائماً ما أثار قضية المحتجزين في كل مناسبة».وكتب في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الحصار الإسرائيلي على غزة ينتهك شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في وسط مدينة لاهاي في مايو الماضي، احتجاجاً على موقف الحكومة الهولندية من الحرب الإسرائيلية على غزة، في احتجاج اعتبر الأكبر في تاريخ البلاد خلال العقدين الماضيين. ودعا المنظمون الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية.